عمال فورد في كندا يوافقون على عقد عمل جماعي جديد

وافق أعضاء نقابة "يوني فور" العمالية في فرع كندا لشركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد موتور"، بأغلبية 81%، على عقد عمل جماعي جديد مدته 3 سنوات يتضمن ضخ الشركة استثمارات بقيمة 1.95 مليار دولار كندا، أغلبها في مصنع أواكفيل بإقليم أونتاريو والذي سيقوم بصناعة السيارات الكهربائية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق يتضمن استثمار 1.8 مليار دولار كندي لإعادة تجهيز المصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، و148 مليون دولار لمصانع المحركات في وندسور، مضيفة أن مصنع أواكفيل سيصبح موقعا لصناعة السيارات الكهربائية اعتبارا من عام 2024.



وقالت النقابة العمالية تفاوضت أيضا على زيادة الأجور بنسبة 5 في المئة خلال فترة العقد البالغة 3 سنوات مع 4 في المئة كمكافأة لمرة واحدة.



وأضافت النقابة أنه تمت إعادة النص على منح العمال المهرة زيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 20 في المئة، إلى جانب العديد من المزايا.



من ناحيتها قالت الشركة إنها اتفقت مع النقابة على جداول عمل مرنة مع استخدام العمالة المؤقتة.



وقال جيري دايس، رئيس نقابة "يوني فور" في كندا، إن هذا الاتفاق يشير إلى أكبر استثمار في صناعة السيارات الكندية منذ سنوات، ويوفر ضمانا طويل المدى لوظائف أعضاء النقابة العاملين في الشركة.