الشركات الأوروبية تحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

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أعربت الشركات الأوروبية عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وحذرت من خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وقال ماركوس بايرر، المدير العام لاتحاد أرباب العمل "بيزنس يوروب" في بيان تم نشره اليوم الاثنين: "نحن نسير ونحن نائمين صوب هاوية".

وأعربت منظمة "بيزنس يوروب" عن قلقها بشأن تعقيد القضايا التي لا تزال بحاجة إلى المناقشة في الوقت القليل المتبقي ودعت الجانبين إلى إيجاد حل وسط.

وأضاف بايرر: "الانتقال من اتحاد السوق الكامل إلى سيناريو عدم وجود اتفاق سيكون له عواقب وخيمة على الشركات التي تكافح بالفعل مع تأثير كوفيد-19".

ومن المقرر عقد الجولة الأخيرة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء.

وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية العام، لكنها لا تزال تنتمي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي حتى نهاية المرحلة الانتقالية في غضون ثلاثة أشهر.

وإذا اتفق الطرفان على اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز، فلا يزال يتعين ان يصدق عليه البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.