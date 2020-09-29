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الحكومة الألمانية تقترح وضع حد أقصى بالقاعات المغلقة

المانيا - ارشيفية
المانيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:51 م
اقترحت الحكومة الاتحادية الألمانية وضع حد أقصى بـ25 شخصًا للمشاركين في الحفلات داخل القاعات الخاصة، وذلك نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك في ورقة قرار أعدتها الحكومة الاتحادية لمشاوراتها التي ستجريها مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية غدا الثلاثاء، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم الاثنين على نسخة من هذه الورقة.

وتضمنت الورقة وضع حد أقصى للحفلات في الأماكن المغلقة العامة بـ50 شخصًا، ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان هذا الإجراء سيسري فقط في حال تجاوز قيم قصوى محددة في أعداد الإصابات الجديدة.

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