إيران تسجل 3512 إصابة و190 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و190 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها اليوم الاثنين حسبما ذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية- إن إجمالي عدد الاصابات بلغ 449 ألفًا و960 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 25 ألفا و779 حالة وفاة.

وأشارت الى أن 4068 مصابًا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 376 ألفا و531 شخصا حتى الآن.

وأوضحت أن 3 ملايين و959 ألفا و783 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

يذكر أن إيران تشهد مؤخرا تزايدا في أعداد إصابات ووفيات الفيروس، فيما قال عنه المسؤولون إنه الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.