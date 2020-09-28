فصحى أم عامية؟ تجدد الجدل حول اللغة المستخدمة في أفلام الرسوم المتحركة

أعاد أحد أفلام الرسوم المتحركة المدبلجة النقاش بين أنصار استخدام اللغة العربية الفصحى في مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة والمدافعين عن اللجوء إلى العامية.

البداية كانت مع الإعلان عن بدء عرض فيلم "مغامرة الديجيمون"، الذي ينتمي إلى سلسلة أفلام الأنمي اليابانية، مدبلجاً باللهجة المصرية.

وأثار إعلان صدور الفيلم حماسا واسعا بين محبي مسلسلات الأنمي، إذ أعاد إلى الشاشات ذكرى مسلسل "أبطال الديجيتال"، والذي كان يعرض على قناة "سبيس تون" للأطفال ورافقت ذكرياته الأجيال لمدة تتجاوز عقدين من الزمن.

إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي شهدت انقساما بين فريق مرحب بعرض الفيلم باللهجة العامة "السهلة والملائمة للعمل"، وآخرون انتقدوا الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى، الأمر الذي سيؤثر "سلباً" على الأطفال ولغتهم السليمة، حسب مغردين.

وبرّر مؤيدو استخدام الفصحى برر موقفهم بالإشارة إلى أن أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة تعد وسيلة أساسية لتعلم الأطفال اللغة العربية.

وازدادت حدة النقاش مع التعليقات التي صدرت عن صاحب الشركة التي قامت بأعمال دبلجة الفيلم.

حيث أصدر طارق العربي طرقان، الملحن والمؤلف السوري، بيانا على صفحته يرد فيه على الانتقادات الموجهة للعمل ويوضح بأن الدبلجة في العامية "كانت بناء على طلب الشركة صاحبة العمل"، ويضيف: "وطلبنا أكثر من مرة أن نقوم بتنفيذ نسخة بالفصحى ولكن فشلنا للأسف ومع ذلك لم نيأس حتى الآن... معروف أننا لا نستطيع العمل بمعزل عن الآخرين".

ويعد طرقان من أبرز الملحنين والمنتجين في عالم المسلسلات الكرتونية والموسيقى التصويرية والدبلجة، وكتب أشهر الشارات لمختلف أفلام الكرتون مثل "ريمي" و"ماوكلي" و "الكابتن ماجد".

وليس جدل العامية والفصحى بجديد إذ ظلت ديزني موضع نقاش بعد عودتها للدبلجة باللهجة المصرية بدلا من الفصحى عام 2017، تبعها مزج الفصحى باللهجة المصرية.