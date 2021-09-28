قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن نظام مبارك وقع إكلينيكيًّا في 2005 لكن التنفيس أمام حرية الصحافة أطال أمد النظام حتى 2011، مضيفا في الوقت نفسه أنه كان مناخ الحرية في تلك الفترة أفضل.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها مؤخرًا، تضمن ما أسماه "اعترافًا" بشكل غير مباشر بوجود أزمة في الشق السياسي لحقوق الإنسان.

وذكر السناوي أنّ بنود الاستراتيجية ألقت بهذه المشكلة على غياب الثقافة والوعي بهذه المفاهيم.

وقال إن النقاش العام في مصر يعاني من حالة من "فقر الدم"، معقبًا: "أفضل ما يمكن أن نقدمه للدولة هو أن نجعلها تتنفس أكثر".

وتابع: "هناك حاجة للنقاش لتقييم ما يجري في الدولة، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت وكيفية تعظيمها والسلبيات التي حدثت وكيف يمكن تلافيها".