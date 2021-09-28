جنايات الزقازيق تنظر محاكمة 5 أشقاء قتلوا والدهم لاعتدائه جنسيا على شقيقتهم

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الثلاثاء، القضية رقم 1613 جنايات صان الحجر لسنة 2021، التي يحاكم فيها 5 أشقاء وزوجة والدهم؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل والدهم لاعتدائه جنسيًا على شقيقتهم، المتهمة السادسة، كرهًا عنها لأكثر من مرة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "مسلم أ."، بدائرة مركز شرطة فاقوس، ووجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء الواقعة أبناء المجني عليه، وهم (صلاح 36 سنة، عامل زراعي - سمير 24 سنة، فلاح - منجية 30 سنة، ربة منزل - ياسمين 26 سنة، ربة منزل - زوجته "ونيسة ز." 49 سنة، ربة منزل - ابنته هناء 32 سنة، ربة منزل)، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة فاقوس؛ إثر اعتدائه جنسيًا على الأخيرة كرهًا عنها لأكثر من مرة.

وتبين أن المتهمين من الأول إلى الخامسة قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن أعدت المتهمتان الرابعة والخامسة عقار طبي لإفقاده الوعي وقدمتاه للأول، الذي مكث رفقتهم بمسكنه حتى قدمته الثالثة للمجني عليه في مشروب حتى فقد وعيه وخارت قواه، وتمكن المتهمين الأول والثاني منه وطوقا عنقه بغطاء رأس نسائي "طرحة"، وكتما أنفاسه بوسادة قطنية، ثم كال له الأول عدة ضربات باستخدام يد هون، استقرت بالخصيتين حتى فارق الحياة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.