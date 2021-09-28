 بهدفه ضد بورتو.. صلاح يعادل إيتو ويحقق إنجازا جديدا في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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بهدفه ضد بورتو.. صلاح يعادل إيتو ويحقق إنجازا جديدا في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 9:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 9:41 م

تمكن محمد صلاح نجم ليفربول، من تسجيل هدف التقدم للريدز ضد بورتو باللقاء المقام مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف عند الدقيقة 18، بعدما تابع تسديدة جونز التي تصدى لها حارس بورتو وعادت لصلاح الذي أسكنها في الشباك.

وأصبح صلاح معادلا لعدد أهداف صامويل إيتو في دوري أبطال أوروبا برصيد 30 هدفا.

كما بات صلاح ثالث لاعب إفريقي عبر التاريخ يصل للهدف 30 في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد ديديه دروجبا وصامويل إيتو.

وأصبح صلاح مساهما في 9 أهداف خلال سبعة مباريات في الموسم الحالي بواقع تسجيله لسبعة أهداف وصناعته لهدفين.


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