قصف إيراني لمواقع بإقليم كردستان العراق

أفادت مصار أمنية كردية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية التون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكرت المصادر أن نحو 9 انفجارات عنيفة سمعت ورافقها ارتفاع السنة الدخان من مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض التي تنتشر أمام جبهة الصد ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة بمواجهة القوات الأمنية الاتحادية العراقية في منطقة شيراوا في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل إلى قصف من داخل الاراضي الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وحسب المصادر، تعرض أحد مقار حزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية اليوم لقصف أوقع مصابين من عناصر الحزب.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى الانتشار ومتابعة الأحداث.