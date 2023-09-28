 انفجار في أوزبكستان يودي بحياة شخص واحد ويصيب أكثر من 150 آخرين - بوابة الشروق
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انفجار في أوزبكستان يودي بحياة شخص واحد ويصيب أكثر من 150 آخرين

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 4:10 م

ذكرت السلطات في أوزبكستان اليوم الخميس أن انفجارا وقع في مستودع في عاصمة أوزبكستان طشقند أدى إلى إصابة 163 شخصا، تم نقل 24 منهم إلى المستشفى.

وذكرت وزارة الصحة في طشقند، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، أن أحد المصابين، وهو قاصر، لقي حتفه.

ووقع الانفجار في مستودع جمركي في منطقة سكنية بالقرب من مطار المدينة. ولا يزال سبب الانفجار غير معروف. وبدأت السلطات تحقيقا في احتمال انتهاك قواعد مكافحة الحرائق.

وقال سكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ عشرات المباني السكنية وتم سماعه على بعد كيلومترات. كما تم أيضا رؤية سحب من الدخان.


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