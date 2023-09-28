ألغى سفير السعودية لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، زيارته التي كانت مقررة للمسجد الأقصى، بحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» العبرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر فلسطيني في رام الله، قوله إن «السفير السديري اختار تأجيل الزيارة بعد إدراكه لحساسية الأمر والانتقادات والتداعيات المحيطة به».

والثلاثاء الماضي، التقى السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، حيث قدم أوراق اعتماده رسميا.

وفي مؤتمر صحفي خلال الزيارة، أكد السديري موقف بلاده من القضية الفلسطينية على أساس «فرض الشرعية الدولية وحل الدولتين».

وأضاف السديري أن «مبادرة السلام العربية سوف تكون ركنا أساسيا، في أي اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل».

وتعد زيارة الدبلوماسي السعودي هي الأولى للأراضي الفلسطينية منذ عقود، وتأتي بعد أيام من تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي قال فيها إن بلاده تقترب كل يوم «أكثر فأكثر» من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك ضمن محادثات تقودها الولايات المتحدة.

وتم تعيين السديري سفيرا غير مقيم للرياض «لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين»، حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا) في منتصف أغسطس الماضي.

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