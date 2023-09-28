التعليم: مناهج جديدة للمرحلة الإعدادية بداية من العام الدرسي 2024-2025

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعلان الوزارة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد المقرر السبت 30 سبتمبر الجاري، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم الخميس.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى حرص «حجازي» على توجيه رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب بشأن عدد من النقاط الهامة؛ أبرزها التأكيد على عدم إجراء أية تغييرات في نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد.



وقال إن الوزارة لم تستحدث مناهج جديدة مطورة خلال العام الدراسي الحالي، موضحا أن منهج الصف الدراسي السادس الابتدائي الجديد هذا العام يأتي في إطار التعاقد الخاص بتطوير مناهج المرحة الابتدائية والتي بدأت تدريجيا بالصف الرابع والخامس ضمن منظومة المناهج المطورة.



ونوه إلى التحاق طلاب الصف السادس الابتدائي بالمرحلة الإعدادية بمناهج جديدة بداية من العام الدرسي (2024-2025)، وذلك بعد الانتهاء من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية المطورة؛ لبدء تطبيقها العام الدراسي المقبل.



وأوضح أن إجمالي المناهج المطورة على مستوى المراحل المختلفة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي؛ بلغت 49 منهجا مطورا وذلك في ظل التحديث والتطوير الذي يطال المنظومة التعليمية خلال الآونة الأخيرة.