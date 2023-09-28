الإعدام لشخصين و25 عامًا لآخرين لاتهامهم بقتل سيدة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، الأربعاء، "ك.س.ح"، و"ك.م.ع" عاطلين، بالإعدام شنقا، و"ن.ع.ع"، ربة منزل، بالسجن 15 عاما، و"ن.ا.ع"، ربة منزل، بالسجن 10 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ وذلك لاتهامهم بقتل "إ.ع.ع"، جدة الثالثة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات كرموز إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد العثور على جثة سيدة، وبها إصابات متعددة في أنحاء مختلفة من الجسم، وذلك داخل الشقة محل سكنها، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهمين بالاتفاق على سرقة المجني عليها، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة جدتها من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول، والذي اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثاني وتوجها المتهمان معًا إلى الشقة محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دلفا إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبحوزتهما أدوات مُعدة سلفًا وهى "مفك، ولاصق بلاستيكي" قاصدًا غرفة نومها للاستيلاء على أموالها وحلقها الذهبي، وما أن شعرت المجني عليها بالمتهم الثاني حتى أطبق يده على فمها كاتمًا أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت التحقيقات أنه وحال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة، سرق مبلغ مالي، وهاتف محمول، وحلق ذهبي، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، حيث تبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد على "جدتها" المجني عليها رفقة المتهم الأول الذي تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة في التخطيط لارتكاب الواقعة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن مكان التخلص من الأدوات المستخدمة في الحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب عوض الله، وإيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة، حسني محمد عبد الحليم، عقب تصديق مفتي الجمهورية.