 استدعاء السفير الصيني في برلين عقب حادثة لطائرة ألمانية في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استدعاء السفير الصيني في برلين عقب حادثة لطائرة ألمانية في البحر الأحمر

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 12:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 12:51 م

في أعقاب حادثة تعرضت لها طائرة ألمانية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية "أسبايدس" في البحر الأحمر، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس"، أن الجيش الصيني وجه ليزر نحو الطائرة خلال المهمة، مضيفة أن تعريض الطاقم الألماني للخطر وتعطيل المهمة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف البيان، أنه على هذه الخلفية تم استدعاء السفير الصيني، دينج هونجبو، اليوم.

ويُعتبر الاستدعاء الرسمي للسفير وسيلة دبلوماسية حادة، تُعبّر من خلالها حكومة الدولة المضيفة عن استيائها الواضح. ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الحادثة.

ووفقا لمعلومات من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، وقعت الحادثة مطلع يوليو الجاري عندما كانت طائرة ألمانية تنفذ طلعة استطلاعية فوق المنطقة البحرية.

وخلال ذلك تبين أن سفينة حربية صينية وجهت ليزر نحو الطائرة. ويُعتبر استخدام الليزر إشارة تهديد في المجال العسكري.

وتهدف العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، التي تشارك فيها القوات المسلحة الألمانية، إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من ميليشيات الحوثيين التي تشن هجمات من اليمن.


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