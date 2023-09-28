مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات في حملة أمنية.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها فقد قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق دائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط لضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، وقد أسفرت الجهود عن استهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة (سبق إتهامهم في العديد من القضايا المتنوعة أبرزها قتل، سلاح، شروع في قتل ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه سرقة).

وأضافت: «ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم مما أسفر عن مصرع 3 منهم وضبط إثنين آخرين وعُثر معهم على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش- 25 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية لمخدر الحشيش وزنت 11،700 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلو جرام- كمية من مخدرالشابو وزنت كيلو جرام- 8000 قرص مخدر- سلاح أبيض – مبلغ مالى».

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وحماية نشاطهم الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.