محافظ مطروح: نسعى للارتقاء بمنظومة التعليم في المحافظة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مع توفير مزيد من التخصصات التعليمية لتلبية احتياجات الأهالي وسوق العمل وخدمة المجتمع المحلي.



ووافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على فتح فصل ثانوي فني تخصص مركبات لإصلاح وصيانة السيارات بالإدارة التعليمية بالسلوم بمجموع 150 درجة، وبعدد 40 طالبًا، والتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لاستخدام الحملة الميكانيكية التابعة لأعمال تدريب الطلاب.

كما وافق محافظ مطروح، على فتح فصل ثانوي فني فتيات لتعليم الملابس الجاهزة، وذلك بمدرسة معاذ بن جبل بالإدارة التعليمية بالعلمين بمجموع قبول 150 درجة، وعلى أعمال إحلال وتجديد للمدرسة الثانوية التجارية بسيوة وإدراجها بخطة الإحلال الكلى من خلال هيئة الأبنية التعليمية والتوجيه لإدارة الأملاك بشأن قرار التخصيص.

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