قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اليوم السبت، يوافق الذكرى 54 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، والذي وافته المنية يوم 28 سبتمبر لعام 1970.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «للمفارقة.. النهاردة الذكرى 54 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر، رحمة الله عليه.. ترى ماذا كان سيقول عن مصير العروبة والقومية والاشتراكية والاستعمار والعدو الإسرائيلي وفلسطين.. إلخ».

وتحل اليوم 28 سبتمبر من عام 1970 ذكرى وفاة زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر، ثاني رؤساء مصر، وقد تولى السلطة من عام 1956حتى وفاته وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952.

وُلد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918، في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وانتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

بدأ عبد الناصر حياته العسكرية وهو في التاسعة عشرة من عمره، فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد (القاهرة حالياً)، وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان في يوليو 1938.