الفلبين واليابان ونيوزيلندا وأمريكا تجري تدريبات بحرية

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أجرى الجيش الفلبيني، بالتعاون مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة، تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين اليوم السبت، وفقا لما صرح به قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر جونيور.

وقال براونر في بيان إن النشاط البحري متعدد الأطراف يتضمن وحدات بحرية وجوية من الدول المشاركة ويظهر الالتزام الجماعي لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي دعما لمبدأ (منطقة) المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة".

وتم تنفيذ التدريبات في المنطقة القريبة من بحر الفلبين الغربي، الذي يُعتبر جزءا من بحر الصين الجنوبي ضمن المياه الفلبينية. وشملت التدريبات تمارين معززة تهدف إلى تحسين التفاعل بين القوات المشاركة.

وانضمت نيوزيلندا إلى النشاط للمرة الأولى، مما أضاف بعدا جديدا لجهود التعاون، وفقا لما قاله براونر.

وشملت التدريبات مجموعة من الأصول البحرية والجوية، بما في ذلك سفن البحرية الفلبينية بي آر بي أنطونيو لونا(إف إف 151)، وبي آر بي إميليو جاكينتو (بي إس 35)، وطائرة مروحية إيه دبليو 109، وأصول البحث والإنقاذ التابعة للقوة الجوية الفلبينية.

كما شاركت السفينة يو إس إس هوارد (دي دي جي 83) الأمريكية واثنتان من الطائرات المروحية، وسفينة إتش إم إيه إس سيدني (دي 48) الأسترالية، وطائرة بي – 8 بوسيديون وطائرة مروحية، والسفينة جيه إس سازانامي (دي دي 113) اليابانية، وسفينة إتش إم إن زد إس أوتياروا (إيه – 11) النيوزيلندية.

وزادت الفلبين من نشاطاتها التدريبية مع الشركاء الأجانب ورفعت مستوى علاقاتها الدفاعية معهم.

ووقعت اتفاقية دفاعية في يوليو تسمح للقوات اليابانية بدخول الفلبين، والعكس، في ظل التحركات المتزايدة من الصين في بحر الفلبين الغربي.

ورفضت الصين حكما تحكيميا صادرا في عام 2016 يُبطل مطالباتها الضخمة في بحر الصين الجنوبي.

وأعربت الدول المشاركة في "النشاط التعاوني" عن قلقها من "التصرفات العدوانية" للصين في الممر البحري المتنازع عليه، بما في ذلك استخدام المدافع المائية والمناورات العدوانية وصدم سفن خفر السواحل الفلبينية.