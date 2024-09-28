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عواد: درست لاعبي الأهلي جيدًا قبل السوبر الإفريقي

الرياض - علي البحيري
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 12:36 ص

أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ستاد المملكة أرينا.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لجماهير الزمالك في الوطن العربي و أشكرهم على دعمهم الدائم لنا، وأريد أيضًا شكر مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب».

وأتم : «ربنا كافأنا - الحمدلله- ودرست لاعبي الأهلي جيدًا قبل المباراة، وربنا كلل مجهودي بالنجاح وحققنا اللقب الإفريقي وأسعدنا جماهيرنا».


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