إنتر ميلان يفوز على أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا غاليًا على مضيفه أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وبادر الإنتر بالتهديف في الدقيقة الأولى بهدف ديفيد فراتيسي الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله ماتيا دارميان، وتعادل كاباسيلي لصالح أودينيزي، في الدقيقة 35.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل لاوتارو الهدف الثالث في الدقيقة 47، ونجح في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 83، بأقدام لورينزو لوكا.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي، عند النقطة الـ10 في المركز الخامس.