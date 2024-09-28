جالطة سراي يتعادل مع قاسم باشا في الدوري التركي

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فرط فريق جالطة سراي في تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه قاسم باشا، وارتضى بالتعادل 3 /3 اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري التركي.

وفي مباريات أخرى فاز سامسون سبور على ضيفه جوزتبه 4 /3 وألانيا سبور على ضيفه تشايكور ريزا سبور 1 /صفر.

وعلى ملعب رامس بارك، تقمص القناص النيجيري فيكتور أوسيمين دور البطولة وتقدم بهدفين لجالطة سراي في الدقيقتين 20 و28، ثم أضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

ولم يستسلم قاسم باشا ورد بهدف عن طريق مامادو فال في الدقيقة 44 ، وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل هاريس هاجرادينوفيتش الهدف الثاني للفريق الضيف من ضربة جزاء ثم خطف نونو دا كوستا هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

وتعادل جالطة سراي للمرة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية ليرفع رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة مقابل سبع نقاط لقاسم باشا في المركز الثاني عشر.