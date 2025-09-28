وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبدأ زيارة إلى الصين

غادرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، بيونج يانج في زيارة إلى الصين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وغادرت تشوي والوفد المرافق لها البلاد يوم السبت على متن طائرة مستأجرة لزيارة الصين، وكان في وداعها مسؤولون من الوزارة والسفير الصيني وانج ياجون، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن الزيارة ستجري بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي من السبت إلى الثلاثاء.

وتأتي الزيارة فيما تستعد كوريا الشمالية لعرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي الرحلة في أعقاب الحضور البارز للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للعرض العسكري الصيني في بكين في 3 سبتمبر/أيلول ومحادثاته اللاحقة مع الرئيس الصيني شي جينبينج في اليوم التالي. وكانت تشوي قد رافقت كيم في رحلته الأخيرة إلى الصين.