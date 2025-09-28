الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو الصديقة بدولة فلسطين

رحب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين، وتعتبره قرارا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين، كما تشكر سان مارينو على مواقفها التي أعلنها وزير الخارجية مارينو لوكا بيكاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة والكارثة الإنسانية والاستيطان ومطالبته بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ووجهت الوزارة الشكر لسان مارينو رئيساً وحكومةً وشعباً، مؤكدة حرص دولة فلسطين لبناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع سان مارينو وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.

وطالبت في ذات الوقت الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وتحثها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.