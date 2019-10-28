انضمام الاتحاد الدولي للبياثلون إلى قطاع مكافحة المنشطات في «كاس»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) بانضمام الاتحاد الدولي للبياثلون إلى القسم الخاص بمكافحة المنشطات بها.

وقرر الاتحاد الدولي للبياثلون قبل نحو عشرة أيام خلال جمعيته العمومية الاستثنائية إحالة أي انتهاكات محتملة للوائح مكافحة المنشطات إلى "كاس".

وبدأ القطاع المستقل لمكافحة المنشطات في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي مهام عمله في يناير 2019.

ويختص هذا القطاع بالاستماع واتخاذ القرارات في قضايا المنشطات باعتبارها سلطة من الدرجة الأولى، بناء على تفويض مكتوب من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية ووكالات التجارب الدولية وأي أعضاء أخرين في القطاع المستقل لمكافحة المنشطات في "كاس"