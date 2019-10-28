رئيسة حزب ميركل: خسارة الحزب في ولاية تورينجن ترجع للجدل الحالي حول اختيار قيادته

أرجعت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خسارة حزبها في الانتخابات المحلية بولاية تورينجن، إلى الجدل القائم حول قيادة الحزب.

وأضافت أنيجرت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين أن خسائر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبها المسيحي الديمقراطي "ترجع بصفة خاصة إلى أنه لا يتم إدراك التعاون داخل الائتلاف الحاكم على نحو إيجابي، بغض النظر عما يتم تحقيقه في الحكومة".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وتابعت كرامب-كارنباور أن خسائر الحزبين ترجع أيضا إلى أن كلاهما منشغل حاليا للغاية بـ "الأمور الداخلية".

وأقرت رئيسة حزب ميركل أنه لم يكن هناك أي "دفعة" من برلين لمرشح الحزب في ولاية تورينجن، وهو السياسي مايك مورينج.

يشار إلى أن حزب ميركل عانى من خسائر فادحة في الانتخابات المحلية بولاية تورينجن التي أجريت أمس الأحد، بحصوله على نسبة 8ر21 بالمئة، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 2ر8 بالمئة فقط من الأصوات في الولاية.

وفي المقابل تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، ونجح في زيادة نتائجه في الانتخابات المحلية في تورينجن إلى أكثر من 23 بالمئة، ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد حزب اليسار، الذي حصل على 31% من الأصوات، متفوقا بذلك على الحزب المسيحي الديمقراطي.