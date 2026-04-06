سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران

قالت مصادر أمريكية إن قوات "دلتا" التابعة للجيش الأمريكي وفريق "سيل 6" التابع للبحرية الأمريكية كانا من بين مئات من قوات العمليات الخاصة وأفراد الجيش والاستخبارات الأمريكية الذين شاركوا في إنقاذ عقيد القوات الجوية الأمريكية في إيران.



وأضافت المصادر - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أنه قد تم إنقاذ الضابط المصاب في نهاية المطاف بعد يومين من العمليات المحفوفة بالمخاطر، إثر إسقاط طائرته من طراز "إف-15 إي سترايك إيجل" خلال مهمة ليلية جنوب غربي إيران، متابعة أن الطائرة كانت تابعة للجناح المقاتل 48 في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا.



ووصف مسؤولون أمريكيون كبار عملية الإنقاذ بأنها "من أصعب مهام البحث والإنقاذ القتالية"؛ نظراً لطبيعة التضاريس، والمطاردة الإيرانية، والمضاعفات التي أعقبت عملية الإنقاذ، بحسب "سي إن إن".



وفي سياق منفصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا أنه سيحدد موعداً نهائياً جديداً للرد العسكري الأمريكي في حال عدم إعادة إيران فتح مضيق هرمز بالكامل، حيث كان ترامب قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الموعد النهائي "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة!".



وأوضحت "سي إن إن" في هذا الصدد: "لقد أعلن ترامب، ثم عدّل، مواعيد نهائية متعددة لفتح المضيق عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وقد غيّرها".

