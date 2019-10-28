حزب اليسار الألماني يصبح أكبر حزب في تورينجن بنسبة 31%

أصبح حزب اليسار الألماني أقوى حزب سياسي في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا وذلك للمرة الأولى بعد الانتخابات المحلية هناك.

ووفقًا لمدير هيئة الانتخابات بالبلاد، فاز حزب اليسار بنسبة 31 بالمئة بعد فرز جميع الأصوات، وتلاه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، والذي ضاعف حصته بحصوله على نسبة 4ر23 بالمئة مقارنةً مع آخر انتخابات جرت في المنطقة عام 2014.

وعانى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي المحافظ من خسائر فادحة بحصوله على نسبة 4ر23 بالمئة، حيث خسر أكثر من 10 نقاط مئوية.

وأنهى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تورينجن الأمسية عند أدنى مستوى له على الإطلاق حيث حصل على نسبة 2ر8 بالمئة، متراجعا عن نسبة 4ر12 بالمئة التي حققها في عام 2014، بينما تمكن الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بعد انتظار دام لساعات طويلة، من تجاوز الحد الأدنى من الأصوات للوصول إلى برلمان الولاية بالحصول على 2ر5 و 5 بالمئة على التوالي.

وبلغت نسبة الاقبال على التصويت 9ر64 بالمئة.