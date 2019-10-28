عبد الحفيظ يكشف أسباب غياب لاعبي الأهلي عن تدريبات الأحد

تحدث الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش الذي شارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف اكرامي وعلي لطفي، وذلك في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدا الثلاثاء في مران الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، ومنح فايلر، راحة إضافية لبعض اللاعبين في صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.