تونس تتجه لاتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل التطور الخطير لفيروس كورونا

وصفت متحدثة باسم وزارة الصحة، وعضوة لجنة مكافحة كوفيد-19 الوضع الوبائي في البلاد بـ"الصعب جدا"، في ظل الزيادات السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تعلن رئاسة الحكومة في وقت لاحق عن إجراءات جديدة في مسع للحد من سرعة تفشي الوباء.

وبحسب آخر تحديثات وزارة الصحة، أصيب 2125 شخصا بفيروس كورونا يومي 25 و26 الشهر الجاري، وتوفي 52 شخصا.

وإجمالا، أصيب بالفيروس أكثر من 54 ألفا منذ فبراير الماضي، فيما توفي 1153 خلال نفس الفترة، ويرقد 221 مريضا في غرف الانعاش، بينما يخضع 101 مريض لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت بن علية أن "الوضع صعب وصعب، يجب أن نتحد جميعا ضد الفيروس ونطبق الإجراءات الوقائية التي أعلنا عنها والإجراءات التي يجري الإعلان عنها من قبل رئاسة الحكومة".

وفرضت عدة ولايات، من بينها العاصمة حظر جولان ليلي لكن نسق تفشي الفيروس لا يزال سريعا.

وقال المدير العام للصحة، فيصل بن صالح، إنه يتوقع أن يستمر النسق الحالي للوفيات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتعاني أغلب المستشفيات العمومية في تونس حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرة بغرف الإنعاش.