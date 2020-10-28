صحة الإسكندرية: الكشف على 1050 مريضا في قافلة بالعامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالذراع البحري بنطاق قسم العامرية أول بالظهير الصحراوي غرب الإسكندرية، يومي السبت والأحد الماضيين.

وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والجلدية والأسنان، وشهدت إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من أهالي المنطقة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1050 مريضًا تم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم إجراء 252 تحليلًا طبيًا، وتحويل 14 مريضًا إلى المستشفيات الحكومية؛ لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لـ664 مواطنًا من أهالي المنطقة.