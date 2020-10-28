صراع الدائرة الأولى بكفر الشيخ يدخل مرحلة الشراسة بين مرشحي النواب

تشهد الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ ومقرها مركزي كفر الشيخ وقلين، سخونة انتخابية شديدة بين ٤٩ مرشحًا بالدائرة، والتي يبلغ عدد الناخبين فيها ٥٩٠ ألف ناخب، وتعتبر من أكثر الدوائر بالمحافظة التي تشهد صراعًا قويًا بين عدد من المرشحين أصحاب النفوذ السياسي القديم ونواب سابقين ووجوه شابة جديدة.

ويتواجد بتلك الدائرة من المرشحين الدكتور مفيد راجح طبيب بمديرية الصحة بكفر الشيخ عن حزب مصر القومي، واحد الوجوة الجديدة التي قلبت الصراع وذلك لترشحه بمفردة لمجلس قروي ميت الديبة، والذي يتواجد به أكبر خمس قرى وهي قرى ميت الديبة، وحصة الغنيمي، وطويلة نشرت، والمنشأة الصغرى، ونشرت، والشقا، و١٨ عزبة تابعة بإجمالي ٤٨ ألف صوت انتخابي.

من ناحية أخرى، يتواجد بالدائرة النائب الحالي أحمد طنطاوي، والذي له شعبية كبيرة بمدينة قلين، والتي تبلغ سواء قلين البلد وقلين المحطة ٣٣ ألف صوت انتخابي، وله أنصار بجميع ربوع الدائرة، ويراهن على الشباب وعدد من الخدمات التي قدمها.

كما يتواجد بالدائرة النائب الحالي الدكتور عمر دوير وهو مرشح مستقل و ابن قرية الغنيمي، وأحد الوجوه التي تراهن على خدماتها التي قدمتها خلال تواجده بمجلس النواب، وله شعبية كبيرة بشمال مركز قلين بقرى الغنيمي والشباسية وحصة الغنيمي والطول وغيرها من القرى القريبة، التي تملك كتلة انتخابية تبلغ ٢٩ ألف صوت انتخابي.

وعلى نفس الصعيد، يتواجد سيد شمس الدين وهو النائب السابق بدورة ٢٠٠٥ و٢٠١٠، وهو مرشح عن حزب مستقبل وطن ولة شعبية كبيرة بمركز قلين وكفر الشيخ وعدد من القرى الموجودة ومنها دقميرة وشنو والحمراري وأبو طبل، وسخا والمراجعين وكفر المرابعين ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بتلك الأماكن المتواجد به ٤١ ألف صوت انتخابي.

كما يتواجد أبناء العم اللواء مراد القطان مرشح مستقل، والنائب السابق محي الدين القطان مرشح عن حزب مستقبل وطن، وهما أبناء قرية شباس عمير، والصراع بتلك المنطقة شرس وقوي، خاصة أنهما قدما خدمات كثيرة بتلك المنطقة التي يتواجد بها قرى شباس عمير والبكاتوش وقونة وبلنكومة وعسوش وصروة ومنية قلين، ويبلغ عدد الكتلة الانتخابية بتلك المنطقة ٥٥ ألف صوت انتخابي، وتعتبر الأثقل انتخابيًا عبر تاريخها.

ويظهر بالصراع والتنافس المحاسب محمد عبد الحميد عرابي، المدير الفرعي السابق بالبنك الأهلي، وأحد مرشحي مستقبل وطن، والده عضو مجلس الشعب السابق وأحد أقطاب الفلاحين والعمال السابقين بالمحافظة، ويراهن على خدماته التي قدمها بعدد من القرى والمدينة، ويعتبره الناخبين أحد فرسان السباق القادمين بقوة.