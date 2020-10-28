سويسرا تسجل أعلى نسبة من إصابات كورونا منذ مارس الماضي

أعلن المكتب الفيدرالي السويسري للصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 8616 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 24 حالة في جميع الكانتونات السويسرية، لتبلغ الإصابات أعلى نسبة منذ بداية مارس الماضي 2020 .

يذكر أن السلطات السويسرية كانت قد نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس، ووصلت أعداد الحالات المصابة إلى أقل من 30 حالة يوميا، ولكن ومع إنهاء الإغلاق وفتح المحال والمقاهي والملاهي الليلية إضافة إلى عدم التزام البعض الكامل بالإجراءات الاحترازية للوقاية مثل ارتداء الكمامات عادت أعداد الحالات المصابة للارتفاع في موجة تشهد عددا من الحالات يفوق بكثير ما كانت قد بلغته في ذروة الانتشار في الربيع الماضي.