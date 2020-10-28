 صحيفة: السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة خلال النصف الأول من 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحيفة: السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة خلال النصف الأول من 2021

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:46 ص

تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

وكشفت مصادر لصحيفة "مال" السعودية، أن وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.

وذكرت أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.

وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

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