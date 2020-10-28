مقتل شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى منطقة البساتين

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطة عزبة النصر فى البساتين، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بأحد شوارع عزبة النصر فى البساتين، وأسفرت عن وفاة شاب بعد إصابته بعدة طعنات، وفور انتقال القوة الأمنية تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخرين فطعنه أحدهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة وإحالتهم للنيابة التى صرحت بدفن الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.