تونس: ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين للسواحل الإيطالية إلى 1923 شخصًا خلال شهر سبتمبر

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن 1923 مهاجرًا غير شرعي تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية عبر تونس، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من عامي 2018 و2019 (559 و864 مهاجرًا).

وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - في تقريره الصادر اليوم الأربعاء - إلى أن 4 آلاف شخص حاولوا اجتياز الحدود خلسة خلال شهر سبتمبر، أخفق منهم 2035 شخصًا وتم إيقافهم عن طريق قوات الحرس البحري وتم إحباط 170 عملية اجتياز.

وشهد عام 2020 أرقامًا مرتفعة لعدد الأشخاص الذين تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية مقارنة بعامي 2018 و2019، إذ تمكن، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، 9884 مهاجرًا من الوصول إلى إيطاليا مقابل 4526 خلال سنة 2018 و2211 في سنة 2019.

وأظهرت الإحصائيات استنفار قوات الحرس البحري لإيقاف المهاجرين غير الشرعيين، ومراقبة الحدود إذ تمكنوا في العام الجاري، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يناير إلى 30 سبتمبر، من إيقاف 10551 شخصًا و2838 في عام 2019، و3890 شخصًا في 2018 خلال نفس الفترة.