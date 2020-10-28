المعارض الفنزويلي لوبيز يتعهد بالسعي لإجراء انتخابات حرة بعد فراره إلى إسبانيا

تعهد المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز اليوم الثلاثاء، بمواصلة العمل من أجل "تحرير فنزويلا" بعد فراره إلى إسبانيا، قائلا إنه سيسعى إلى انتخابات شفافة وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وقال لوبيز في مؤتمر صحفي في مدريد عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "لدينا أمل في تحرير فنزويلا".

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "مجرم" وتعهد بأن المعارضة "لن تستسلم".

ووصل لوبيز أمس الأول الأحد إلى العاصمة الإسبانية مدريد. وقال إنه لن يعطي تفاصيل عن هروبه، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أنه عبر سرا إلى كولومبيا.

وكان لوبيز قد أقام سابقا في المجمع الدبلوماسي الإسباني في كاراكاس لمدة عام ونصف.

ومن جانبه قال الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز إنه يؤيد الحل السياسي السلمي للأزمة الفنزويلية.