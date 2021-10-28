تشكيل هجومي للمصري أمام غزل المحلة

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أعلن معين الشعباني المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق غزل المحلة فى الاسبوع الاول لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

أحمد مسعود لحراسة المرمى

الدفاع: كريم العراقي، إسلام جمال، أحمد علاء، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، اسلام عطية، احمد الشيخ، مصطفى سلطان.

في الهجوم: محمد بلح

البدلاء : عصام ثروت ( لحراسة المرمى)، محمد جريندو، اسلام صلاح، حسن على، محمد عنتر، ايزي ايميكا، احمد حمودى، زياد فرج، الياس الجلاصى.