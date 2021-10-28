رئيس قناة السويس: تسويق عالمي للمنطقة الاقتصادية في معرض إكسبو 2020 دبي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه إجراء تسويق عالمي للمنطقة الاقتصادية بالقناة، خلال معرض إكسبو 2020 دبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار"، مساء الخميس، إنّ المؤتمر الذي عقد اليوم لاستعراض مشروع المنطقة الاقتصادية حظي بإشادة كبيرة من قِبل المستثمرين الذين وجّهوا استفسارات جدية عن إمكانية المشاركة في مشروعات المنطقة.



وأشار إلى أن الجناح المصري في إكسبو دبي يشهد إقبالًا كبيرًا من كل الجنسيات، معقّبًا: "الجناح حاجة تفرح".



ولفت إلى أنّ الجناح يهتم بمصر المستقبل وما ستكون عليه بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنّ هناك تقنيات عرض مبهرة تستحقها مصر.



وانطلقت صباح الخميس، فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل (إكسبو-2020) دبي، بحضور أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية.



وشهدت الفعاليات إقبالًا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية، وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.



ويشارك في الفعاليات نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية.