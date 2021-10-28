عودة تدريجية للمظاهر الحياة في العاصمة السودانية

عادت بعض من مظاهر الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم مع استئناف حركة المواصلات العامة والعمل في الأسواق.

وفتحت بعض المحال التجارية أبوابها أمام عملائها اليوم الخميس، بعد إغلاق استمر لعدة أيام في أعقاب القرارات التي كان مصدرها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي.

ودبت الحياة في أسواق الخرطوم وافترش بائعو الخضروات والفاكهة أماكنهم لعرض بضاعتهم وسط هدوء يسود شوارع الخرطوم صباحا.

وأزالت القوات النظامية الحواجز التي كانت قد أغلقت شوارع رئيسية في الخرطوم ونظمت حملة نظافة فيها لتستأنف حركة السير وسط انسياب مروري لافت في ظل انتشار أفراد شرطة المرور.

يذكر أنه حركة الملاحة الجوية كانت قد استأنفت مساء أمس الأربعاء، في مطار الخرطوم.