رصدت إدارة محمية سانت كاترين، اليوم الخميس، أنواع من الطيور النادرة، تحلق في سماء المدينة، خلال فعاليات الدوريات الراجلة التي تشنها المحمية، لرصد الكائنات الحية ومنع صيدها، ومتابعة الطيور المهاجرة.

وقال مصدر بمحمية سانت كاترين، إن الدورية الراجلة رصدت اليوم 5 أنواع من الطيور النادرة المهددة بالانقراض، وفقًا لقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، كما جرى عقاب "بونلي" نادر الوجود لأول مرة داخل محمية سانت كاترين.

وأكد المصدر في تصريح له اليوم، أن رصد مثل هذه الأنواع من الطيور النادرة يؤكد سلامة النظام البيئي بالمحمية، لافتًا إلى أن هذه الطيور من أنواع عقاب السهول بالغ steppe eagle adult، وعقاب ملكي IMPERIAL EAGLE، وعقاب سعفاء أرقط كبير GREATER SPOTTED EAGLE، ونسر أوراسي أو جريفون GRIFFON VULTURE،النسر المصري يافع EGYPTIAN VULTURE.

وأوضح أن محمية سانت كاترين تشهد العديد من أنواع الطيور المهاجرة المختلفة خلال الموسم الشتوي، خاصة أنه ينمو في المحمية العديد من النباتات الطبيعية، التي تعد مصدر غذاء لهذه الطيور، إضافة إلى أبر وبرك المياه التي تتركها السيول والأمطار.