أرامكو السعودية: الهيدروجين هو الخيار الوحيد للوصول إلى انبعاثات صفرية

أكد كبير الإداريين التقنيين في شركة أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، أن الطلب على الهيدروجين تضاعف بشكل كبير منذ 2018، مشدداً على أن الهيدروجين هو الخيار الوحيد أمام العالم لتحقيق مستهدفات صفرية للانبعاثات الكربونية.

وقال الخويطر، خلال جلسة ناقشت مستقبل الطلب على الهيدروجين، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض التي انطلقت أمس الأول الثلاثاء وتستمر حتى مساء اليوم الخميس إن "العالم تغير كثيراً منذ 2018، والطموحات العالمية لتحقيق بصمة كربونية أقل تضاعفت إلى مستويات أعلى".

وأشار إلى أن هناك التزامات من عدة دول تحاول نزع الكربون من اقتصاداتها ومن أنظمتها للطاقة والحد من البصمة الكربونية، متوقعا ارتفاع الطلب على الهيدروجين بما يوازي 38 مليون برميل من النفط في 2050، ما يجعل الهيدروجين مكونا أساسيا في نظام الطاقة.