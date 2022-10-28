تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في السابعة مساء اليوم الجمعة بملعب "هزاع بن زايد " بالإمارات من أجل متابعة لقاء القمة على كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .

ويسعى الأهلي للثأر من هزيمته أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1 وتحقيق أول ألقاب الموسم ، بينما يريد الزمالك تأكيد جدارته بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس وإضافة السوبر لتكون الثلاثية الأولى في تاريخ النادي بموسم واحد .

بغيب عن اللقاء محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة ، بينما يفقد الأهلي لاعب الوسط المالي أليو ديانج .

ويدير اللقاء الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو ويعاونه مساعد أول تياجو كوستا ومساعد ثاني بيدرو مارتينيز " وحكم رابع دراجومير دراجانوف من بلغاريا وحكم فيديو برونو استفيس من البرتغال ومساعد حكم فيديو ايفاليو ستيانوف من بلغاريا .

ويعتبر الأهلي تحقيقا للقب السوبر برصيد 11 مرة بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات .

قمة السوبر بين الأهلى والزمالك مشهد تكرر 7 مرات سابقة، وهى الأكثر تكرارًا على اللقب، حقق الأحمر اللقب فى 5 مناسبات والأبيض فى مرتين.

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر المصري :"غياب أليو ديانج هو لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن نمتلك قائمة لتعويضه".

وأضاف :"أنا هنا منذ ستة أسابيع وأتعرف على الفريق، وكل يوم نكسب ثقة الجماهير والفريق والمهم (أن نلعب كرتنا)".

وواصل :"من المهم جدًا أن نلعب كرة جميلة لكن الأهم المكسب، وإذا استطعنا الوصول لطريقة جيدة من حيث الأداء وتحقيق الانتصارات سنحصل على إشادة جماهير العالم".

وتطرق كولر للحديث عن الصفقات ومواجهة الزمالك :"صحيح أننا نلعب ضد الزمالك الكبير لكن نحن أيضًا فريق كبير".

وأكمل :"مواجهة الزمالك ستكون كبيرة جدًا لأننا في صدارة الدوري مع الزمالك والاتحاد السكندري".

وواصل :"بالنسبة للصفقات توليت المهمة في فترة قصيرة قبل نهاية غلق باب القيد، لم أعرف احتياجات الفريق في فترة قصيرة، ولن أتعاقد مع أي لاعب فقط، أنتظر فقط الوقت من أجل تحديد اللاعب

المناسب".

واختتم كولر حديثه عن مواجهة الزمالك في هذا التوقيت خاصة بعد توليه المهمة منذ فترة قصيرة، قائلاً :"ترتيب المباريات ليس أهم شيء، أنا اتعامل مع مباراة تلو الأخرى، بالنسبة لي المباراة المقبلة هيّ أم مباراة، وترتيب المباريات لا يعنيني في شيء، أنا أبذل أقصى جهد في أي مباراة أي كان المنافس".

بينما قال جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "شرف لي أن أتواجد في استاد العين لمواجهة الأهلي للمنافسة على لقب كأس السوبر، بالنسبة لنا راضون عن تواجدنا طرفًا في المباراة، لأن من يتواجد هنا معناه أنه حقق الدوري أو الكأس، لكننا وضعنا مختلف، لقد حققنا الثنائية، وهذا يجعلنا راضيين جدًا".

وعن تأخر وصول الثنائي عمر جابر وعمرو السيسي إلى الإمارات، علق المدرب البرتغالي: "تأخر اللاعبين بسبب بعض الأمور التي تم حلها، واللاعبان يتواجدان حاليا في صفوف الفريق بشكل طبيعي".

وتابع: "حزين لأن الجماهير في مصر ليست بنفس العدد في المدرجات مثل هنا، ومنذ شهر ونصف خضنا مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي بحضور جماهيري كبير، نتمني دائما أن نتواجد أمام جماهير كثيرة لأن هذا أمر جيد ويعطي دوافع كبيرة للاعبين، ولا يوجد نادٍ كبير في العالم بدون جماهيره".

وتحدث المدير الفني عن غياب محمود حمدي " الونش" قائلا: "هو لاعب مهم في الفريق، وخاض 37 مباراة مع الأبيض في الموسم الماضي وهو قيمة كبيرة في الزمالك، ولكن سنخوض المباراة بدونه وسنحاول أن نستكمل بقوتنا، وفي حالة الفوز باللقب سنهديه له".

وأردف: "مباراة السوبر في 2015 كانت هناك أحداث كثيرة وركلة جزاء كهربا التي أهدرها، وكان وقتها شابا صغيرا".

واستمر: "بعدها تم احتساب ركلة جزاء للأهلي، وإذا كانت هناك تقنية الفيديو وقتها فكان سيتم إلغائها، وما حدث في الشوط الأول أثر على الفريق، وهذه كرة القدم ولكن الأن الأمور مختلفة، وحدث موقف مشابه قريبًا وأصبح مسدد ضربات الجزاء، محدد".

وفيما يخص الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، قال: "أي لاعب يأتي على الفريق يجب أن يكون أفضل من الموجود، ولابد أن يحصلوا على وقت للتعرف على أجواء النادي والتدريبات".

وأضاف أنه تابع الأهلي في مبارياته الأخيرة، وأنه يلعب بنفس أسماء الموسم الماضي، ولم يلاحظ تغيير في اللاعبين، مُشيرًا إلى أن الزمالك مستمر بنفس الأسماء وهناك منافسة قوية بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى والفريق يسعى لحصد المزيد من البطولات.

واختتم: "نعم الزمالك الأقوى، ولكن يجب إثباته في المنافسات وداخل الملعب وليس بالكلام فقط، ودافعنا هو تحقيق اللقب ومع الوقت سيتحسن الأداء".