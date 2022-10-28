المكسيك تستضيف سباقات فورمولا -1 حتى عام 2025

أعلنت إدارة بطولة سباق الجائزة الكبرى لسيارات "فورمولا-1"، اليوم الجمعة، عن استمرار منافسات الجائزة الكبرى في مكسيكو سيتي في "أوتودرومو هيرنانوس رودريجيز" حتى عام 2025 على الأقل.

وعاد سباق الجائزة الكبرى إلى المكسيك في عام 2015، عقب فترة من الغياب بين عامي 1992 و2014.

وتقام منافسات سباق المكسيك يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يجذب السباق 350 ألف متفرج على مدار ثلاثة أيام.

وقال ستيفانو دومينكالي رئيس سباقات فورمولا-1: "أنا مسرور للغاية بأن أعلن أن سباقات فورمولا-1 ستتواصل في المكسيك لثلاثة أعوام أخرى تحت إدارة جديدة".

وأضاف: "السباق يجذب كل عام عددا كبيرا من الجماهير مسرورة ، والأجواء رائعة للغاية وأنا أعلم أن الجميع سعداء بعد سماع تلك الأخبار".

ويتوجه الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول والفائز باللقب إلى المكسيك وهو على موعد مع تحقيق الفوز رقم 14 في الموسم، وكان قد عادل الرقم القياسي في عدد الانتصارات بموسم واحد والمسجل باسم الألماني سيباستيان فيتيل الاسبوع الماضي.