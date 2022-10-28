الكرملين: اجتماع بين بوتين وعلييف وباشينيان في سوتشي يوم 31 أكتوبر

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، سيجرون محادثات ثلاثية في سوتشي يوم 31 أكتوبر.

وأضاف الكرملين - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - أنه "من المقرر النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، وهي خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، كما ستتم مناقشة قضايا استعادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل".

ويشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الجانب الروسي.