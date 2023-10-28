تقرير: الجيش الإسرائيلي «يقتل قائد سلاح الجو بحركة حماس»

ذكر تقرير إخباري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو والمخابرات العسكرية، "قتل قائد التشكيل الجوي لمنظمة حماس عصام أبو ركبة الليلة باستخدام الطائرات المقاتلة".



وذكرت قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية، أن أبو ركبة كان مسئولاً عن إدارة مجموعات الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية والكشف الجوي والدفاع الجوي لحماس.



وضمن منصبه شارك في تخطيط وتنفيذ هجوم عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر، من خلال توجيه عناصر حماس الذين تسللوا بالمظلات إلى محيط البلدات الجنوبية وتوجيه هجمات الطائرات المسيرة باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي.



كانت إسرائيل قد أعلنت عن "قتل" عدد من قادة حماس في حربها التي أعلنتها على حماس ردا على قيام جناحها العسكري كتائب القسام بشن عملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحامات واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة الخاضع لحكم حماس.