نقيب محامي شمال القاهرة ينعى 24 محاميا استشهدوا في غزة: إسرائيل انتهكت كل القوانين

أدان مجلس نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية برئاسة عمرو محيي الدين نقيب محامي شمال القاهرة، الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل، مطالبًا الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين.



وأضاف محيي، في بيان له اليوم، أن هذا التحرك يعتبر جزءا أصيلا من واجبهم القانونى، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولى، وتجنب استهداف المدنيين فى كل الأحوال، بما فى ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.



وأكد أنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، وسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين، منددا بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ 7 أكتوبر الجارى بحق السكان المدنيين فى قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائى على أحياء كاملة فى قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذى تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.



وأفاد نقيب محامي شمال القاهرة بأنه سوف يتم التنسيق مع المحامين في فلسطين، في تجميع الأدلة حول الضحايا وجرائم العدو الصهيوني ومرتكبيها لتقديمها في القريب العاجل الى الاتحاد الدولي للمحامين والمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى استشهاد 24 محاميا خلال الأحداث الجارية في غزة.



وتابع: "التصرفات الإسرائيلية والتى تشكل عقاب جماعى بحق الفلسطينيين والتى ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتى تهدف إلى حرمان الفلسطينيين فى قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائى للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسرى لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطينى لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولى.



وطالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولى، وإنهاء الحصار الإسرائيلى غير القانونى على قطاع غزة.