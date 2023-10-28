 أمين مجلس التعاون الخليجي: نحاول إنقاذ الفلسطينيين من مهالك الحرب الإسرائيلية البربرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين مجلس التعاون الخليجي: نحاول إنقاذ الفلسطينيين من مهالك الحرب الإسرائيلية البربرية

هديل هلال
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 9:43 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 9:43 م

قال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس تتابع ببالغ القلق وبصورة دقيقة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، أن «دول التعاون الخليجي تنسق فيما بينها وتتعاون مع الأشقاء العرب؛ لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الشقيق في غزة من مهالك الحرب الإسرائيلية البربرية المدمرة».

ونوه أن «الحرب الإسرائيلية لا إنسانية ولا تفرق بين المدني والعسكري»، مشيرًا إلى أنها «حرب يقودها عسكريون تجردوا من مشاعر الإنسانية، بلا أي نوع من السيطرة أو الإحكام أو الأعراف الإنسانية».

وأكمل: «نراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في غزة وتطورات التوغل البري، وكل الدول نددت بالخطوات الإسرائيلية غير المحسوبة، والتي لها عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع».

وأكد أن المجلس يتواصل على مدار الساعة مع المجتمع الدولي بشأن غزة؛ لإيقاف الإجرام والعمليات والكوارث التي تقع على الشعب الفلسطيني.

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