قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزلا وتعتقل 7 فلسطينيين في مخيم شمال رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 فلسطينيين، بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، أن جرافات إسرائيلية هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود لأحد المواطنين.



وأضافت المصادر، أن العائلة أخلت منذ يومين كل محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سبعة مواطنين، من بينهم طفل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية بدعوى القبض على ما تصفهم بالمطلوبين.



ومنذ بداية العام الجاري، استشهد أكثر من 220 فلسطينيا غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.