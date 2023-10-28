الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر على أهبة الاستعداد لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا بأن «الإجراءات الإسرائيلية تعيق علميات إيصال المساعدات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن تفتيش شاحنات المساعدات إجراء يصر عليه الجانب الإسرائيلي؛ ما أدى إلى رفض دخول العديد من الشاحنات.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات، معقبًا: «وسائل الإعلام الغربية توحي في الفترة الأخيرة أن الإعاقة تأتي من الجانب المصري لكن الأمر غير صحيح، ومن المفترض أن نطلق التصريحات بشكل واضح ليعلم الجميع من الطرف المعيق».

ونوه أن غزة على مشارف هجوم بري وعمليات برية واسعة، مشيرًا إلى أن «معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يومًا بعد يوم، كما أن حجم الضحايا والمصابين يزداد بشكل ملحوظ».

وأكد أن هناك «مسئولية دولية على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إدخال المساعدات، ومسئولية للالتزام بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية».

وفي وقت سابق، أكد «أبو زيد» أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه «من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر (نتسانا) الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة ١٠٠كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير».