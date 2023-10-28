نتنياهو يعترف بالفشل الكبير في أحداث 7 أكتوبر: الأولوية الآن لإنقاذ الدولة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ«الفشل الكبير» في أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «كان هناك فشل كبير، وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات؛ لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة».



وأشار إلى أن التحقيق في «الفشل الكبير» سيشمل الجميع، معقبًا: «بعد الحرب سيتعين علينا جميعا الإجابة على أسئلة صعبة وهذا يشملني».



وخلال المؤتمر، أكد أن «العملية البرية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب»، مشيرًا إلى دخول قوة خاصة شمال القطاع، الليلة الماضية.



وأصاف أن الهدف الرئيسي من العملية هو القضاء على حركة «حماس»، مؤكدًا أن «جنود جيش بلاده موحدون لتحقيق هذا الهدف».



وأكمل: «ملتزمون لإزاحة الشر من العالم من أجل قيامنا ووجودنا والإنسانية جمعاء، وأمام جنودنا هدف واحد هو الانتصار على العدو وتأمين قيام دولة إسرائيل»، بحسب ادعائه.



ولفت إلى لقائه عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، مشيرًا إلى «أنه سيبذل كل ما بوسعه لإعادة المخطوفين إلى عائلاتهم».



وزعم: «جيشنا الأخلاقي الأول في العالم، وأدعو المواطنين في غزة إلى الانتقال إلى الجنوب، عناصر حماس يستخدمون السكان دروعا بشرية، والكثيرون في العالم يعلمون أن إسرائيل تحارب حرب الإنسانية جمعاء ضد البربرية».